Alors que les membres du gouvernement sont déployés à l’intérieur du pays pour vulgariser le projet de nouvelle Constitution, l’opposition dénonce ce qu’elle considère comme une campagne anticipée pour le “Oui”, avant le référendum prévu en septembre. De son côté, Ibrahim Balaya Diallo, porte-parole du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), appelle les opposants à mobiliser leurs militants pour rejeter le texte dans les urnes.

Joint par Guinée360, Ibrahim Balaya Diallo a commenté la récente mission de l’Union africaine, en visite à Conakry pour évaluer le processus électoral. Pour lui, la position optimiste de la délégation s’explique par l’existence d’un calendrier déjà en place. « Je crois qu’aujourd’hui, c’est vrai que si la mission de l’Union africaine dit que ça augure de bonnes choses, de lendemains meilleurs pour le processus du référendum, ça on peut facilement adhérer à ça. Maintenant, c’est vrai qu’il y a une constitution qui nous est proposée, on va aller au référendum le 21 septembre », a-t-il déclaré, invitant la classe politique à faire entendre sa voix dans les urnes.

Balaya Diallo estime que la meilleure stratégie pour les opposants consiste à s’investir pleinement dans la campagne pour le rejet du projet de texte. « Moi je crois que si la classe politique n’est pas d’accord, c’est de faire campagne contre le non. J’ai l’impression même qu’il y a une absence d’éducation de la part des partis politiques par rapport à un référendum, parce qu’un référendum, c’est le oui ou le non. Donc aujourd’hui, s’il y a des choses à rejeter, il ne s’agit pas seulement de le dire à travers les médias comme ça, à travers les sources immédiates. Je crois qu’il faut faire une campagne contre le non, comme aujourd’hui le gouvernement est en train de faire une campagne de vulgarisation de la constitution en disant aujourd’hui, même si le processus n’a pas encore commencé, pour voter oui. Donc l’opposition aussi a le droit de dire à ses supporters de voter non », insiste-t-il.

L’activiste de la société civile déplore par ailleurs que de nombreux responsables publics aient déserté leurs bureaux pour se lancer dans une campagne dissimulée. « Maintenant, ce qui est le plus dangereux d’ailleurs, ce sont tous ces ministres et directeurs généraux qui ont vidé leur bureau et qui sont à l’intérieur du pays pour dire, soi-disant, vulgariser une constitution. Moi je crois qu’ils sont partis pour la gamelle», a-t-il regretté, soulignant que cette mobilisation ne relève pas, selon lui, d’une réelle conviction.

« Je crois qu’on a une catégorie de cadres dans ce pays qui ne sont là que pour de l’argent. C’est pour les ordres du pouvoir. Parce que je ne crois pas que ce soit c’est dévolu à un ministre d’aller faire une campagne de sensibilisation. C’est juste pour la gamelle, en réalité », a-t-il conclu.