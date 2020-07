Malgré l’interdiction des déplacements à l’intérieur du pays pour cause de coronavirus, certains voyageurs font usage de fausses attestations Covid-19 pour passer les contrôles. Dans un communiqué conjoint, l’Agence nationale de sécurité sanitaire et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile ont annoncé une stricte décision contre ceux qui se livrent à cette pratique.

« Ces méthodes constituent non seulement une violation des dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence mais également une infraction en faux et usage de faux sanctionnée par le Code pénal« , précise ce communiqué.

Le gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité et l’ANSS ont mis en place une stratégie de collaboration avec les syndicats de transporteurs et les forces de sécurité dans le cadre du respect de ces mesures.

« En conséquence toute personne fabricant, utilisant ou tentant d’utiliser de tels documents pour se soustraire aux restrictions imposées par l’état d’urgence ou le Code de santé publique se verra appliquée les peines prévues par la Loi », a-t-on indiqué.

L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire rappelle que le dépistage du Covid-19 est gratuit et qu’il est possible de le faire aux lieux suivants :

-Pour les voyageurs : à la Gare routière de Matoto, à la Gare routière de Bambeto et au CMC de Matam ;

– Pour les chauffeurs et apprentis des gros camions : au Camp Kwame Nkrumah ;

– Pour les camions citernes : au Centre de dépistage de Tombo.

Par ailleurs, quatre autres centres de dépistage seront ouverts dès ce lundi pour les transports en commun. Il s’agit de la Gare routière de Yimbaya-bougie, la Gare routière de Madina, la Gare routière de Matam, et à Gomboya.

« Le Gouvernement en appelle une fois de plus au sens des responsabilités et au civisme des citoyennes et citoyens en général et des voyageurs en particulier. »