En conférence de presse, ce samedi 25 juillet 2020, plusieurs partis et mouvements politiques ont signé l’acte de naissance d’une plateforme dénommée Union nationale pour l’alternance et la démocratie (Unad) dont Sont membres entre autres, Ugdd, Upg, , Unp, Udrp et Pgu ainsi que Troisième dynamique et Mouvement populaire pour le changement.

Dans son discours de lancement officiel de l’Unad, le coordinateur général, Alpha Mady Soumah a posé un diagnostic sévère de la situation sociopolitique guinéenne. «Notre unité est menacée. L’avenir économique de notre nation est incertain. Le risque pays de la République de Guinée est devenu très élevé. Notre sécurité intérieure et extérieure est devenue fragile à cause de nos divisions internes. Le dialogue entre guinéens est devenu difficile à cause de nos clivages. Nos couches sociales sont devenues très vulnérables. Notre classe moyenne est presque inexistante. Notre dépendance nationale à l’exportation sans valeur ajoutée de nos minerais est devenue inquiétante. Nos acquis démocratiques sont presque détruits. L’impunité, la corruption et l’enrichissement illicite sont incontrôlables».

Au regard de la gravité de la situation, souligne-t-il, l’Unad se proppose d’être un modèle “innovant” dans le paysage politique guinéen qui s’attelle à “réfléchir scientifiquement en matière de théorie d’organisation pour proposer à nos compatriotes du nouveau en terme d’organisation politique impersonnelle adaptée au contexte de la diversité guinéenne, au besoin d’alternance politique interne à la tête de nos organisations, de mutualisation des ressources ainsi que de critères et modes rationnels de choix de nos compatriotes désirant ou appelés à concourir politiquement sur le plan National et local avec une marge d’erreur maîtrisée”.

Concernant le processus électoral en cours dans le pays, les partis et mouvements politiques membres de l’Unad s’opposent catégoriquement à un 3e mandat et annoncent qu’ils ne participeront pas à la présidentielle en cas de candidature d’Alpha Condé.

Abdoul Malick Diallo