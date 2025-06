En marge de l’ouverture des Journées de planification et de coopération, ce mercredi 25 juin 2025, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a réaffirmé la position de la Guinée sur le conflit israélo-iranien, en cours depuis plus de dix jours. Cette mise au point faisait suite à l’intervention d’Hubert Védrine, ancien ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, qui a axé son propos sur les tensions au Moyen-Orient, soupçonnant Conakry d’afficher une certaine proximité avec les États-Unis dans ce dossier.

Une lecture que le ministre Morissanda Kouyaté a fermement rejetée, rappelant que la Guinée n’est “ni anti-américaine ni anti-Trump” rappelant le contexte de l’organisation de cette rencontre. « L’objectif de ce forum, tel que voulu par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est clair : analyser notre passé et réfléchir, avec les structures et dynamiques actuelles, à la manière dont nous pouvons mobiliser nos ressources pour construire notre avenir. Au nom du gouvernement guinéen mis en place par le général Doumbouya, je tiens à rappeler ce qu’il a déclaré à la tribune des Nations unies en septembre 2023 : “La Guinée n’est ni pro ni anti-américaine, ni pro ni anti-française, ni pro ni anti-chinoise, ni pro ni anti-turque. La Guinée est simplement pro-guinéenne et pro-africaine.” Cela doit être compris de manière claire : la Guinée n’a pas organisé une tribune anti-Trump ni anti-américaine. Le président Donald Trump a été démocratiquement élu par le peuple américain. Les conditions de cette élection relèvent exclusivement de la souveraineté du peuple américain, que nous respectons profondément. La Guinée n’a donc aucune objection à ce choix et n’acceptera jamais d’être instrumentalisée comme plateforme d’hostilité envers un dirigeant ou un pays », a précisé le chef de la diplomatie guinéenne.

Abordant plus largement les conflits internationaux, Morissanda Kouyaté a rappelé la ligne diplomatique constante de la Guinée, fondée sur la paix et la souveraineté : « Le président de la République, en tant qu’ancien militaire et fin connaisseur des ravages de la guerre, s’engage personnellement en faveur de la paix. Il œuvre pour que toutes les zones de conflit soient apaisées, dans l’intérêt de la stabilité, du développement et du bien-être des peuples. Notre diplomatie ne s’aligne pas sur des intérêts fluctuants ni sur des jeux d’influence. La Guinée sait ce qu’elle a traversé, elle sait ce qu’elle veut, et elle reste fidèle à ses principes. »

Pour Morissanda Kouyaté, la Guinée adopte une position équilibrée et souveraine face aux crises internationales, et réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la paix dans le monde.