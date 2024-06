Dans un communiqué publié ce mardi 25 juin 2024, le Gouvernement, à travers le Ministère de la Santé, a annoncé la mise en place de mesures sanitaires suite à la notification de cas confirmés de Covid-19 parmi les pèlerins de retour dans certains pays frontaliers.

Il s’agit, entre autres, des mesures suivantes :

– Port obligatoire de masques de protection dès l’aéroport d’embarquement et durant tout le vol.

– Test de dépistage par les équipes médicales à l’arrivée pour toute personne présentant un ou plusieurs des signes suivants : fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte du goût et de l’odorat.

Par la même occasion, le Gouvernement exhorte les pèlerins à :

– Maintenir le port du masque durant les 21 jours après leur arrivée.

– Laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou au gel hydro-alcoolique.

– Se faire consulter dans la structure sanitaire la plus proche en cas de symptômes cités plus haut.

Le Gouvernement accorde “une importance capitale à l’application de ces mesures” et “invite la population à la vigilance pour éviter à notre pays une nouvelle flambée de Covid-19”.