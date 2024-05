L’ONG Aide aux enfants déshérités (AIED) a tenu une conférence de presse, ce samedi 25 mai 2024 à son siège à Hamdallaye, pour célébrer le mémorial de son fondateur, Ibrahima Saikou Diallo, décédé le 17 janvier dernier. Cet événement marque la fin de la période de veuvage en islam, qui dure 4 mois et 10 jours. Les responsables ont saisi l’occasion pour discuter des réalisations, des défis et des perspectives de l’orphelinat.

Dans son intervention, le nouveau président de l’AIED a rendu un vibrant hommage au fondateur de l’ONG. “C’est avec une profonde gratitude envers Allah le Très-Haut que nous nous réunissons aujourd’hui pour célébrer le mémorial de notre fondateur feu Ibrahima Saïkou Diallo, qui a consacré sa vie à l’Aide aux enfants déshérités de Guinée. Son absence se fait fortement ressentir au sein de la communauté. Il était une personne exceptionnelle, considéré comme le père de tous les orphelins. Sa disparition a laissé un vide immense dans notre organisation. Nous nous efforçons de poursuivre sa mission avec détermination”, a déclaré Mamadou Mouctar Baldé.

Fondé en 2015, le Centre d’accueil et de réinsertion des enfants déshérités héberge une cinquantaine d’enfants, certains étant scolarisés et d’autres en apprentissage de métier. Parmi les réalisations les plus significatives, figure la réussite scolaire de trente-neuf enfants, leur offrant ainsi la possibilité d’accéder à une éducation ouvrant les portes vers un avenir prometteur.

Pour aider les jeunes au-delà de l’âge scolaire, l’ONG a mis en place des programmes de formation professionnelle dans des domaines tels que la tapisserie, la vitrerie, la mécanique, la couture, et bien d’autres encore. À ce jour, 18 jeunes ont terminé leur formation professionnelle et s’apprêtent à recevoir leurs certificats, tandis que 10 autres enfants sont en cours de formation.

“Notre travail ne se limite pas aux enfants capables de suivre une formation structurée. Nous sommes également fiers d’avoir accueilli et pris en charge une cinquantaine d’enfants des rues, dont 8 nouveaux-nés recueillis dans la rue. Ces enfants, souvent abandonnés et négligés, ont trouvé chez nous refuge, foyer et famille. Nous nous efforçons chaque jour de leur offrir non seulement des soins matériels et affectifs, mais aussi l’amour et l’attention dont ils ont désespérément besoin, ce qui nous a permis de faciliter le retour volontaire de 10 enfants dans leur famille biologique”, a souligné M. Baldé avant d’indiquer que l’ONG a également initié 28 enfants à la lecture du Saint Coran et prévoit de faire un sacrifice en mémoire des disparus depuis sa création en 2015.

En ce qui concerne les défis auxquels le Centre est confronté, le président a cité la scolarisation des enfants et les soins de santé. “Il n’est pas facile de gérer un orphelinat sans moyens suffisants. Pour ce qui est de la scolarisation, nous bénéficions du soutien de quelques partenaires. Nous sommes situés sur la route Leprince où il y a plus d’écoles privées que publiques. Les tout-petits ne peuvent fréquenter les écoles publiques, souvent éloignées, donc nous les orientons vers les écoles privées. Quant aux plus grands, ils vont dans les écoles publiques, mais parfois nous avons du mal à payer les frais de scolarité et nos enfants risquent d’être exclus. Nous avons dû expliquer aux responsables de l’école la situation d’orphelinat et notre difficulté à assumer les frais de scolarité pour une trentaine d’enfants. Nous avons donc cherché des partenaires pour financer la scolarité des enfants. En ce qui concerne les soins de santé, nous avons des enfants très malades. Une fille souffre d’asthme et fait parfois des crises d’étouffement. Un autre enfant présente des éruptions cutanées depuis 2 mois. Nous avons traité le problème, mais les symptômes persistent et pourraient contaminer d’autres enfants”, a expliqué Mamadou Mouctar Baldé en exprimant sa profonde reconnaissance envers les partenaires, donateurs et bénévoles, dont le soutien indéfectible, la générosité et le dévouement sont le cœur et l’âme de l’ONG AIED.