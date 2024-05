Le tribunal criminel de Kaloum a rendu son verdict dans l’affaire opposant Mamadou Baïlo Diallo, alias Guidhô Fulbhè, et ses coaccusés à l’État guinéen. Ce vendredi 24 mai 2024, le juge Aboubacar Tiro Camara a ordonné l’acquittement des accusés pour tentative de complot contre l’État, à l’exception de deux prévenus en fuite, Mody Sory Barry et Alpha Barry.

Mamadou Baïlo Diallo, après avoir passé 18 mois en détention à la maison centrale de Conakry, a été condamné à deux ans de prison assortis de sept mois de sursis et au paiement d’une amende de 2 millions de francs guinéens pour avoir diffusé des vidéos propagandistes sur les réseaux sociaux en lieu et place pour les faits de tentative de complot contre l’Etat initialement poursuivis. Les autres accusés, Mamadou Lamarana Guessé Diallo, Alpha Abdoulaye Diallo, Mamadou Sow, et Mamadou Baïlo Baldé (militaire), ont tous été acquittés des accusations de tentative de complot.

Concernant les deux accusés en fuite, le tribunal les a condamnés par contumace à 20 ans de prison ferme et a émis des mandats d’arrêt internationaux à leur encontre.

À la sortie de la salle d’audience, l’avocat principal de la défense, Me Salifou Béavogui, n’a pas manqué de dénoncer les manœuvres ayant conduit à la condamnation de son client.

L’avocat a critiqué la requalification des faits par le procureur en plein débat : “En plein débat, le procureur soulève une question de production, de diffusion des données de nature à troubler l’ordre public, il pose la problématique de la requalification des faits. C’est encore ça le côté dangereux de la requalification des faits parce que quand le parquet suit des faits à gauche et qu’il se rend compte que ces faits ne peuvent prospérer pour induire le tribunal dans l’erreur et obtenir une condamnation, il crée une autre infraction.”

Me Béavogui a également évoqué le sort des coaccusés, soulignant les injustices et les souffrances endurées : “Parmi eux, il y a un militaire au parcours élogieux qui a été soumis à toutes les humiliations et tortures selon les renseignements qu’on a reçus. Il a été dégradé sans même qu’il ne soit condamné, la vie de sa pauvre mère est en danger mais aujourd’hui, il a été libéré. On voulait lui sacrifier mais Dieu aidant, il a été libéré.”

L’avocat a conclu en mettant en garde contre la pratique de la requalification des charges : “La question de requalification est très dangereuse, il faut que les juges s’en méfient. Ça devient une fraude à la loi parce que quand, au beau milieu d’un match, on change brusquement l’arbitre, cela entame la crédibilité du match.”

Ce verdict marque une étape importante dans cette affaire, laissant entrevoir les complexités et les défis du système judiciaire guinéen.