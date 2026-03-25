À moins de deux mois des élections législatives et communales prévues le 24 mai, le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD) s’active pour prendre part au scrutin. Son président, Abdoulaye Kourouma, affirme que son parti reste pleinement engagé dans le processus, en dépit de plusieurs contraintes, notamment administratives.

Selon lui, la préparation des candidatures est en cours. « Nous sommes dans le délai. Nous travaillons avec les cadres et les responsables à la base susceptibles de candidater. Les dossiers sont en cours de constitution », a-t-il expliqué.

Cette phase est toutefois ralentie par des difficultés récurrentes liées à l’accès aux documents administratifs en Guinée. « Nous sommes dans un pays où une grande partie de la population n’accorde pas suffisamment d’importance aux documents administratifs, ce qui entrave considérablement les préparatifs pour le dépôt des candidatures», a-t-il déploré.

Le président du RRD souligne que de nombreux potentiels candidats ne disposent pas des pièces requises. « Beaucoup de personnes ne disposent pas des documents demandés, qu’il s’agisse de pièces d’identité ou de documents provisoires, notamment à l’intérieur du pays », a-t-il précisé.

À ces contraintes s’ajoutent les exigences médicales imposées aux candidats. « Une liste de médecins assermentés vient d’être publiée, ce qui crée également des difficultés. Mais progressivement, des solutions sont en train d’être trouvées », a-t-il indiqué.

Malgré ces obstacles, le RRD confirme son intention de participer au scrutin, même si sa couverture ne sera pas totale sur l’ensemble du territoire. « Nous allons présenter des candidats, mais pas dans toutes les circonscriptions. Certaines localités auront des listes communales, ainsi que des candidatures uninominales et plurinominales », a-t-il annoncé.

Sur le plan financier, Abdoulaye Kourouma évoque une mobilisation interne pour faire face à la question de la caution électorale. « Nous avons sollicité la contribution de nos cadres. Dès que les fonds seront disponibles, nous agirons en fonction de nos moyens », a-t-il affirmé.

En dépit des défis organisationnels, le RRD maintient sa volonté de participer aux élections à venir. « Si Dieu nous prête vie et santé, incha Allah, nous serons au rendez-vous », a-t-il conclu.