Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et le grand banditisme, les autorités guinéennes intensifient, depuis plusieurs mois, les opérations de démantèlement des habitations informelles à travers le pays.

Lors d’une récente intervention menée dans la capitale, plusieurs étrangers en situation irrégulière ont été interpellés puis reconduits vers leurs pays d’origine.

Réagissant à cette situation, le ministère de l’Information et de l’Éducation civique de la Sierra Leone a apporté des précisions sur le retour de ses ressortissants en provenance de la Guinée.

Dans un communiqué, l’institution indique que les autorités sierra-léonaises ont été informées par leurs homologues guinéennes des opérations en cours visant à démanteler les habitations informelles et à identifier les résidents étrangers en situation irrégulière en vue de leur rapatriement.

« Dans le cadre de ces opérations, une intervention a été menée le 23 mars 2026 dans la zone portuaire de Boulbinet, à Conakry, où des ressortissants sierra-léonais figuraient parmi les personnes interpellées, notamment des individus ne disposant pas de documents valides.

Les Sierra-Léonais en possession de documents en règle ont été libérés, tandis que ceux ne disposant pas d’un statut régulier ont été programmés pour un retour en Sierra Leone.

Le gouvernement de la Sierra Leone, à travers son ambassade à Conakry, a engagé des discussions avec les autorités guinéennes afin de garantir que le processus se déroule de manière ordonnée et humaine, dans le plein respect des droits et de la dignité de ses ressortissants. »

Selon les autorités sierra-léonaises, le processus de retour « est conjointement supervisé par les autorités des deux pays à la frontière. Les autorités sierra-léonaises procèdent à l’accueil, au contrôle et à l’enregistrement des personnes retournées, tout en facilitant leur réintégration dans leurs communautés respectives ».

Au 24 mars 2026, un total de 942 ressortissants sierra-léonais, dont des adultes et des enfants, avaient été accueillis au poste frontalier de Kambia. Des dispositions sont en cours pour assurer leur prise en charge.

Le gouvernement de la Sierra Leone a par ailleurs rassuré ses concitoyens, affirmant qu’il continuera de suivre la situation et de maintenir un dialogue diplomatique avec les autorités guinéennes afin de garantir le respect des procédures et la protection de ses ressortissants.

« Le public est invité à rester calme et à se fier aux informations vérifiées provenant des canaux officiels du gouvernement », conclut le communiqué.