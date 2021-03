Conakry, 25 mars 2021 – RUSAL (code à la bourse de Hong-Kong 486, à la bourse de Moscou RUAL), l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde a livré en Guinée un lot du vaccin contre la COVID-19 « Spoutnik V», le premier enregistré au monde, ainsi que des produits et du matériel médical pour le diagnostic et le traitement du COVID-19.

Avec une cargaison médicale, une délégation du Ministère russe des Affaires Etrangères ainsi que les représentants de RUSAL sont arrivés à Conakry. La cérémonie de remise de 10 000 doses du vaccin «Spoutnik V», a eu lieu à l’aéroport de Conakry, en présence du Ministre guinéen des affaires étrangères, Ibrahima Kalil Kaba, qui, au nom du Président de la Guinée, a remercié les partenaires russes pour leur aide dans la lutte contre l’épidémie du COVID-19 dans ce pays.

Plus tard, la délégation russe a tenu des réunions de travail avec le Président guinéen Alpha Condé et le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana pour discuter d’un large éventail de questions de coopération russo-guinéenne. La contribution significative de RUSAL au développement des liens économiques entre la Russie et la Guinée a été notée.

Commentant les résultats de la visite, Yakov Itskov, Directeur du business Alumine de RUSAL, a déclaré : « RUSAL opère avec succès en Guinée depuis 20 ans et accorde un soutient traditionnel aux systèmes de santé guinéens. Nous avons combattu Ebola ensemble, et maintenant nous combattons une nouvelle infection au coronavirus. L’arrivée du vaccin Spoutnik V en Guinée est une autre étape importante dans le renforcement des relations entre nos deux pays ».

RUSAL a été l’une des premières entreprises privées à aider l’Afrique en matière de la lutte contre les maladies infectieuses de masse. Ainsi, en 2015, lors de l’épidémie d’Ebola RUSAL a construit dans la région de Kindia un Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS), qui pendant la pandémie de COVID-19 reçoit des patients avec un diagnostic confirmé de coronavirus. Egalement, en juin 2020, RUSAL a réalisé en 21 jours un nouveau Centre multifonction à Fria en vue de renforcer le système sanitaire guinéen.

De plus, en juillet 2020, RUSAL a affrété un avion-cargo humanitaire médical pour livrer en Guinée une cargaison médicale dans le cadre de son action contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en Guinée. La cargaison comprenait des dizaines de types de médicaments, ainsi que du matériel médical de pointe et des consommables pour le traitement des patients atteints d’infection de coronavirus. En novembre 2020, RUSAL a remis à la Guinée deux nouvelles ambulances dotées d’équipements de pointe, y compris des ventilateurs destinées à fournir des soins médicaux d’urgence et à assurer la réanimation des patients.

Pour sa contribution dans la lutte contre la COVID-19 en Guinée trois agents de santé de RUSAL ont reçu le Prix national guinéen « Katala 224 ». En outre, RUSAL a été lauréat de la nomination de Guinea Best Company Awards pour l’année 2020 pour sa contribution à la lutte contre la COVID-19 et sa politique socialement responsable au cours de la pandémie.

RUSAL opère en République de Guinée depuis 2001, étant l’un des plus grands investisseurs étrangers dans ce pays. En Guinée, RUSAL possède la compagnie des bauxites de Kindia (CBK), ainsi que le complexe de bauxite et d’alumine Friguia. En outre, RUSAL continue à réaliser un projet d’exploitation du plus grand gisement de bauxite dans le monde Dian-Dian dans la région de Boké. Le volume des réserves prouvées de ce gisement s’élève à 564 millions de tonnes.

Informations sur la société

RUSAL (www.rusal.ru) est le leader mondial du secteur de l’aluminium. En 2020, la société représentait environ 5,8% de la production mondiale d’aluminium et 6,5% de la production mondiale d’alumine. RUSAL est présent dans 20 pays au monde sur les 5 continents. Les actions ordinaires de RUSAL sont négociées à la bourse de Hong Kong (code commercial 486) et à la bourse de Moscou (code commercial RUAL).