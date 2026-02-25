Le gouvernement guinéen a procédé, ce mercredi 25 février 2026, à la présentation des résultats préliminaires du Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-4), mettant en lumière une forte progression démographique et de nouveaux défis pour le développement du pays.

Selon les chiffres officiels communiqués à l’issue de cette opération statistique nationale, la population résidente de la Guinée en 2025 est estimée à 17 521 167 habitants, contre 7 156 406 en 2016, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 3,1 %. Une évolution qualifiée de « rapide » par les experts, qui y voient un facteur de pression accrue sur les services sociaux de base, notamment l’éducation, la santé et les infrastructures.

Une population majoritairement féminine et rurale

Les résultats du RGPH-4 indiquent que la structure par sexe présente une légère prédominance féminine, avec 51,8 % de femmes dans la population totale.

Sur le plan géographique, la Guinée demeure largement rurale : 61,3 % des habitants vivent encore en milieu rural, confirmant le poids du secteur agricole dans l’économie nationale.

Cependant, les autorités soulignent une transformation progressive de la répartition démographique, marquée par une urbanisation soutenue au cours de la dernière décennie.

Une urbanisation en forte accélération

Entre 2014 et 2025, la population urbaine est passée de 3 656 362 à 6 776 769 habitants, soit presque le double en dix ans. Cette croissance rapide des villes pose des défis majeurs en matière d’aménagement du territoire, d’accès au logement, d’assainissement et de création d’emplois.

Kankan en tête des régions les plus peuplées

Sur le plan régional, la hiérarchie démographique est dominée par la région administrative de Kankan, qui arrive en tête avec 4 110 215 habitants. Elle est suivie de la capitale Conakry, qui compte 3 407 327 habitants.

Viennent ensuite, dans l’ordre, les régions de Nzérékoré, Kindia, Boké, Faranah, Labé et Mamou.