Les autorités guinéennes ont fixé au 24 mai prochain la tenue des élections législatives, couplées aux communales. Une décision qui ne fait pas l’unanimité au sein de la classe politique. À la tête du Bloc Libéral (BL), Oumar Sanoh affiche de sérieuses réserves. Dans un entretien accordé à Guinee360.com, il a exprimé son scepticisme quant à la capacité du pays à organiser simultanément deux scrutins d’envergure nationale.

Pour le président du BL, la Guinée ne dispose ni des outils techniques ni de l’expertise nécessaires pour mener à bien une telle opération. “S’il faut parler des avantages, je n’en trouve pas parce que techniquement la Guinée n’a pas cette technique d’organiser le couplage des élections. La Guinée n’a ni la technique, ni l’expérience d’organiser le couplage des élections”, a-t-il déclaré.

Oumar Sanoh s’appuie notamment sur le précédent de 2020, sous la présidence du professeur Alpha Condé, qu’il estime marqué par de nombreux dysfonctionnements organisationnels. “Parce que nous l’avons tenté en 2020 sous la magistrature du professeur Alpha Condé on a constaté beaucoup de manquements. Et également, parler des élections aussi importantes, aussi complexes que les élections législatives et communales, c’est des élections qui sont très difficiles à gérer dans notre pays.”

Le leader politique rappelle également les difficultés rencontrées lors des communales de 2018, auxquelles son parti avait pris part. “Je parle en connaissant nos causes, parce que le BL est à sa deuxième expérience. Nous sommes passés aux élections communales en 2018. Nous savons ce que c’est, nous savons que ces élections sont très complexes et ça demande beaucoup d’enjeux, parce que c’est une question des élections locales.”

Selon lui, la réussite d’échéances électorales de cette nature exige des profils qualifiés et aguerris. “Il faut des hommes compétents, visionnés, qui ont une certaine expérience, qui sont bien en développement communautaire, pour apporter une certaine impulsion de développement au niveau local”, a-t-il conclu.