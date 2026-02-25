À l’issue d’une rencontre avec le Premier ministre, la gouverneure de Conakry, M’Mahawa Sylla, est revenue sur les mesures déjà engagées pour le recasement des commerçants affectés par les opérations de déguerpissement.

La générale d’armée à la retraite a indiqué qu’à ce jour, « le marché d’Enco5 est en train d’avancer à grands pas pour le recasement des femmes déguerpies. Matoto, la même chose ».

S’agissant de la commune de Matam, l’un des principaux pôles commerciaux de la capitale, elle a précisé que pour les personnes déjà déguerpies, « un site est en cours d’identification ». Elle a également annoncé « la reconstruction imminente du marché Avaria en hauteur pour pouvoir contenir les femmes du marché. Toutes les communes concernées au niveau des marchés, la situation est sous contrôle sous l’autorité du Premier ministre-chef du gouvernement et toutes les entités concernées sont à pied d’œuvre pour trouver ces solutions très rapidement ».

Ces déclarations s’inscrivent dans la dynamique gouvernementale visant à apporter des réponses rapides et durables à la crise liée aux déguerpissements dans plusieurs communes de la capitale.