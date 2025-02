L’ancien parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel, dénonce l’utilisation des fonds publics dans la campagne pour une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Cette formation politique, dirigée par Alpha Condé, invite le chef de la junte à s’éloigner des erreurs du passé.

L’ancien député et membre influent du RPG, Mohamed Lamine Kamissoko, a porté de graves accusations contre certains cadres de l’administration qui travaillent actuellement avec le CNRD. Il affirme que ces derniers mènent une campagne de sensibilisation au sein des structures du parti, notamment dans les régions, en distribuant de l’argent public. Il lance un appel aux militants du RPG arc-en-ciel.

“Les personnes qui viennent vous rencontrer avec de l’argent, ce ne sont pas des directeurs d’entreprises privées qui utilisent leurs fonds personnels, ni des commerçants milliardaires. Non ! Ce sont des agents de l’administration qui utilisent l’argent de la Guinée pour venir vous rencontrer et vous demander ceci ou cela. Si on vous donne de l’argent, acceptez-le. C’est l’argent du peuple”, a-t-il lancé, regrettant l’attitude de certains cadres qui se livrent à cette pratique. “Tout le monde va manger, certains rejoignent ces mouvements, mais ce n’est pas pour plaire à Mamadi. Chacun se dit, tu ne peux pas obtenir cet argent si tu ne rejoins pas cette cause. Mais un homme digne ne se prête pas à de tels jeux. Parce que si tu viens me donner de l’argent, je ne vais pas baisser la tête devant toi. Si je prends ton argent, c’est pour accomplir un travail”, a-t-il ajouté.

Mohamed Lamine Kamissoko s’est également insurgé contre l’utilisation de l’argent du contribuable guinéen à des fins de campagne pour le général Mamadi Doumbouya, rappelant les engagements faits par ce dernier concernant la candidature des membres des organes de la transition. “Cela signifie que toutes les ressources de l’État, qui devraient être destinées au programme de développement de notre nation, sont aujourd’hui détournées pour financer la candidature de Mamadi Doumbouya. Ce dernier a déclaré publiquement qu’il ne serait pas candidat, et que personne d’autre au sein de la transition ne le serait non plus. Il a juré, et en cas de violation, il a promis de subir la rigueur de la loi”, a-t-il rappelé.

L’ex-député s’est dit étonné de voir des cadres guinéens se mobiliser pour pousser le président de la transition à se porter candidat. Il a invité le général Doumbouya à prendre exemple sur le cas du capitaine Moussa Dadis Camara. “Pourquoi vouloir le forcer ? C’est ainsi que vous avez enfoncé Dadis dans des problèmes. Si le frère Doumbouya a des conseillers, qu’il comprenne que ceux qui tournent autour de lui aujourd’hui ont tourné autour de Conté, de Dadis, et d’Alpha Condé. Ils le font croire qu’ils sont avec lui, mais qu’il ouvre les yeux. C’est faux. Mais s’il comprend c’est bon. S’il ne comprend pas, le peuple appréciera”, a-t-il conclu.