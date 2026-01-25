Lors de son investiture, le 17 janvier dernier, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a de nouveau réaffirmé sa volonté de dialoguer avec la classe politique guinéenne. Dans son discours, il a insisté sur la nécessité de l’unité nationale et appelé au dépassement des clivages pour construire un avenir commun.

Dans un contexte marqué par une crise sociopolitique persistante, avec des leaders politiques incarcérés et d’autres contraints à l’exil, le chef de l’État assure entamer son premier septennat sous le signe de l’apaisement. « Ma main reste tendue à toutes les filles et à tous les fils de Guinée. On ne construit pas une nation dans la division, ni ne bâtit la prospérité sur la haine », a-t-il déclaré.

Cette nouvelle invitation au dialogue n’a pas tardé à susciter des réactions au sein de la classe politique. Réuni en assemblée générale hebdomadaire ce samedi 24 janvier 2026, le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) a exprimé une position empreinte de prudence. Le parti dit préférer se concentrer sur ses priorités internes, tout en rappelant que sa ligne politique est déjà connue. “Très sincèrement, aujourd’hui, notre focus est beaucoup plus autour de notre parti. On avait pris la décision de ne pas trop rentrer dans les commentaires par rapport à tout ce qui concerne aujourd’hui la gestion du pays, parce que notre position, elle est déjà connue. Il y a pas ce qu’on n’a pas dit concernant la gestion du pays. Et vous savez que le parti modèle est un parti légaliste, est un parti pacifique. Et nous avons toujours voulu le dialogue. Nous l’avons toujours sollicité. Et ça a toujours été notre préoccupation”, a déclaré Moïse Diawara, porte-parole du MoDeL.

Selon lui, malgré les déclarations répétées des autorités de la transition, aucun signal concret ne témoigne d’une volonté réelle d’engager un dialogue sincère avec les acteurs politiques. “Sauf que très malheureusement, nous constatons que jusqu’à présent, il n’y a pas cette volonté réelle manifeste par les nouvelles autorités de discuter sincèrement sur des questions techniques et politiques avec les acteurs politiques du pays. C’est ce que nous déplorons. Et vous savez que le débat, il doit être réel”, a-t-il déploré.

Pour le porte-parole du MoDeL, le fossé réside moins dans les discours que dans les pratiques. “Le débat politique doit être réel. Il doit être basé sur les idées à travers les institutions, comment dirais-je, du pays. Mais si aujourd’hui, on procède à l’exclusion, on essaye d’éviter la discussion, d’éviter le débat. Et ce qui est dommage, ce n’est pas du tout normal. Ce n’est pas bon pour l’image du pays.”, a-t-il souligné.