La Guinée, à l’instar des autres pays du monde, a célébré ce lundi 25 janvier 2021 la journée internationale de l’Education. C’est sous le thème « Relancer et Redynamiser l’Education pour une génération Covid-19 » que l’association scolaire et estudiantine de Guinée a célébré cette journée.

L’événement a réuni, élèves, étudiants, responsables locaux et d’autres acteurs du secteur de l’éducation dans l’enceinte de la mairie de Matoto.

Dans son discours de circonstance, Kabinet Keita, président de ladite structure, est revenu sur l’importante de cette journée et quelques activités qui ont été minées à cet effet: « Nous avons tenu à interpeller le pouvoir public, la responsabilité collective pour que chacun s’engage pour l’épanouissement des écoles. Un panel a été animé sur le thème « relancer et redynamiser l’éducation pour la génération Covid-19 ». Il y a eu des intervenants de tout bord qui se sont réunis pour faire une analyse détaillante sur le sujet. Et cela nous permettra, dans les jours avenir, de proposer une stratégie nationale de réforme du système éducatif guinéen. »

Prenant part à cette rencontre, le président du conseil national des organisations de la société civile guinéenne (Cnosc) a invité les autorités guinéennes à faire de l’éducation une priorité: « Il faut financer l’école, créer les bonnes conditions pour que les enseignants aient le droit d’aller enseigner. C’est très important. Il faut former les enseignants. Si le budget a louer à l’éducation est mal géré l’éducation ne peut pas sortir de l’ornière. Il faut revoir les programmes éducatif, les accommoder aux réalités du marché de l’emploi. L’école ne doit pas être un environnement isolé. Aujourd’hui le système guinéen est privatisé. En réalité il faut révolutionner l’éducation parce que le développement d’une nation passe par l’emploi et la responsabilisation des jeunes et l’emploi passent par la formation.«

A rappeler que cette journée internationale de l’Education est à sa troisième édition sur le plan mondial. Et à sa deuxième édition sur le plan national.