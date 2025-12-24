Depuis plus de 24 heures, de nombreux Guinéens éprouvent des difficultés à se connecter à Facebook et à publier sur le réseau social X (ex-Twitter), sauf en ayant recours à un VPN. Cette situation, qui intervient à la veille d’une élection présidentielle, suscite de vives inquiétudes et a provoqué la réaction de l’Union pour la défense des consommateurs (UDC).

Joint par Guinee360, le président de l’Union, Mbany Sidibé, exprime sa préoccupation face à ce qu’il qualifie de restriction du réseau.

« Effectivement, depuis hier jusqu’à présent, nous constatons une réduction du réseau, notamment au niveau de Facebook. C’est une grande inquiétude pour nous, car cette situation a des conséquences importantes sur les données des consommateurs », a-t-il déclaré.

Selon lui, de nombreux usagers utilisent désormais des applications de contournement pour accéder aux réseaux sociaux, ce qui expose leurs données personnelles.

« Aujourd’hui, beaucoup de consommateurs utilisent des VPN. Or, ces applications demandent l’autorisation d’accéder aux données personnelles : photos, contacts et autres informations sensibles. Ces données peuvent ensuite être transférées vers d’autres pays. C’est une réelle préoccupation », a-t-il expliqué.

Mbany Sidibé estime que cette situation pose un problème de sécurité nationale et de protection des consommateurs.

« C’est une question de sécurité, mais aussi une question capitale pour notre pays. Les conséquences peuvent être extrêmement graves », a-t-il ajouté.

Face à cette situation, le président de l’UDC dénonce le silence des autorités compétentes, notamment l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) et le Conseil national de régulation des postes et des communications.

« Le premier droit du consommateur, c’est le droit à l’information. Dans un cas comme celui-ci, les autorités auraient dû publier un communiqué officiel pour informer les consommateurs et expliquer les motifs de cette restriction. Cela aurait permis aux citoyens de mieux comprendre et de s’adapter jusqu’à la normalisation de la situation », a-t-il regretté.

Mbany Sidibé rappelle que la restriction intervient dans un contexte particulièrement sensible.

« Nous sommes dans une période électorale. La communication sur les réseaux sociaux joue un rôle fondamental. Aujourd’hui, tout passe par Internet : les informations, les activités, les cérémonies, la vie personnelle. Couper l’accès sans information préalable constitue, selon nous, une violation de la liberté d’expression et des droits des consommateurs », a-t-il souligné.

Il estime également que cette situation va à l’encontre des dispositions de la loi 018 relative aux télécommunications et des obligations des opérateurs envers les consommateurs.

Par ailleurs, le président de l’UDC indique que des démarches sont en cours pour interpeller les autorités compétentes.

« Nous avons entamé des démarches informelles pour interpeller les autorités, en particulier l’ARPT, qui a pour mission de protéger les consommateurs et leurs données. On ne peut pas protéger les consommateurs sans protéger leurs données personnelles », a-t-il insisté.

Il appelle également à plus de transparence sur l’origine de la restriction.

« Nous ne savons pas s’il s’agit d’une défaillance technique ou d’une décision de l’État. Si c’est une décision des autorités, un communiqué officiel permettrait aux consommateurs de connaître les risques et d’agir en conséquence », a-t-il ajouté.

Mbany Sidibé appelle les consommateurs à la vigilance.

« L’utilisation excessive d’applications de contournement peut exposer les données personnelles. Tout se passe aujourd’hui sur le téléphone. Il faut donc être prudent. Si la connexion est instable, mieux vaut attendre que la situation se stabilise », a-t-il conseillé.

L’Union pour la défense des consommateurs annonce qu’en cas de persistance de la situation, elle adressera un courrier officiel aux autorités compétentes ainsi qu’aux organisations partenaires, afin de demander au gouvernement de reconsidérer sa position et d’expliquer clairement les motivations de cette restriction.