Le Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) dément avoir donné une quelconque consigne de vote à ses militants en vue de l’élection présidentielle du 28 décembre.

La précision a été apportée par Ousmane Kankou Kaba, porte-parole du parti, joint par Guinée360. Ce responsable du PEDN réfute formellement les informations relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias en ligne, faisant état d’une prétendue instruction donnée aux militants de voter en faveur du candidat Mamadi Doumbouya.

“Nous ne sommes ni de près ni de loin liés à ces informations. Donc ça ne provient pas du parti, ce qui est exprimé n’est pas la position du parti”, a-t-il affirmé.

Selon certaines sources, cette position aurait été exprimée au nom du PEDN par une structure de jeunesse se réclamant du parti. Une initiative que rejette catégoriquement Ousmane Kankou Kaba, qui insiste sur le fait que ces auteurs n’engagent nullement la formation politique.

“Il paraît qu’ils se font appeler les jeunes responsables du PEDN. Chez nous, il n’y a pas de structure appelée « jeunes responsables ». Ce n’est pas la position du parti et ils n’ont pas parlé au nom du parti”, a-t-il martelé.

Interrogé sur l’éventualité d’une prise de position officielle du PEDN avant le scrutin, le porte-parole reste mesuré et renvoie aux procédures internes du parti.

“Si le parti doit s’exprimer, il s’exprimera par des canaux appropriés. Si le parti doit donner des consignes de vote, vous le saurez”, a-t-il conclu.

Pour éviter toute confusion ou récupération politique à l’approche du scrutin présidentiel du 28 décembre, le PEDN appelle donc ses militants et l’opinion publique à ne se fier qu’aux déclarations émanant de ses instances habilitées.