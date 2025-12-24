À quelques jours de l’élection

présidentielle prévue le 28 décembre 2025, la Direction générale de la gestion des élections (DGE) a organisé, ce mardi 23 decembre, une session d’information et d’orientation à l’intention de 10 000 observateurs électoraux nationaux et internationaux qui vont se déployer dans les 23 662 bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire national.

Prenant la parole à cette occasion, la Directrice générale de la DGE, Djénabou Touré, est longuement revenue sur le cadre légal qui encadre l’observation électorale en Guinée. Elle a notamment rappelé les limites imposées par le code électoral aux observateurs, insistant sur leur devoir de neutralité et de non-ingérence. « Les observateurs, par exemple, ne doivent pas entrer dans un bureau de vote, poser des questions aux membres des bureaux de vote sur les candidats. Ils sont interdits. Ils peuvent s’informer si les délégués des candidats sont dans la salle. Mais ils ne peuvent pas aller dans le sens des délégations. Ils ne doivent pas s’immiscer dans le déroulement du vote dans un bureau de vote. Ils ne doivent pas s’immiscer également dans le dépouillement. Ils sont là, ils s’observent. »

Elle a également attiré l’attention sur les règles applicables aux électeurs, en particulier l’interdiction d’introduire des téléphones ou tout autre outil de captation d’images dans l’isoloir. « Pas seulement du téléphone, de tout outil informatique qui peut photographier votre vote dans l’isoloir. Donc les téléphones sont à l’intérieur du bureau de vote, mais pas dans l’isoloir. Donc là où vous prenez votre bulletin, vous laissez votre téléphone au secrétaire une fois que vous avez fini d’accomplir votre vote. Parce que ça enlève le secret du vote. Et ça favorise aussi le rachat de conscience. »

Djénabou Touré a expliqué que cette mesure vise à préserver le secret du vote et à prévenir toute tentative de pression ou d’achat de conscience électorale. « Parce que si quelqu’un a promis de voter pour un candidat et qu’il dise « amène-moi les preuves », il rentre, il vote pour lui, il l’amène et il va sortir. Pourquoi pas dans le bureau ? Parce que c’est un bulletin unique sécurisé. On n’a pas besoin de mettre le bulletin unique dans une enveloppe. »

Revenant sur l’évolution du système électoral guinéen, elle a rappelé l’abandon des bulletins multiples au profit du bulletin unique. « Si on avait plusieurs bulletins de vote, chaque candidat avait son bulletin. Donc quand vous prenez 9 bulletins, forcément il faut que vous mettiez un bulletin de votre choix dans une enveloppe et que vous jetez les autres dans la poubelle. Mais la Guinée est sortie de ça il y a un peu plus de temps. Nous faisons le bulletin de vote unique. Et je peux vous rassurer que nous avons l’un des bulletins les plus sécurisés dans les quand même de l’Afrique. »

Cette rencontre a enfin permis à la DGE de remettre officiellement à chaque observateur sa lettre d’accréditation ainsi que son badge, documents indispensables pour exercer leur mission d’observation « en toute liberté » lors du scrutin présidentiel.