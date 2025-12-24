Heureux événement dans la vie de l’artiste Straiker. Le chanteur, de son vrai nom Ibrahima Sory Bah, est devenu papa. Il a lui-même annoncé la nouvelle ce mercredi 24 décembre 2025 sur sa page Facebook.

Dans un message mêlant émotion, spiritualité et symboles, l’artiste a révélé la naissance de sa petite fille, née en parfaite santé. Fidèle à son univers et à son style imagé, Straiker a partagé sa joie avec ses fans en rendant grâce à Dieu pour ce qu’il qualifie de bénédiction.

L’artiste a également tenu à rassurer ses abonnés : la maman et le bébé se portent bien. Un moment de bonheur qui vient agrandir la famille de l’artiste et susciter de nombreuses réactions de félicitations sur les réseaux sociaux.

En conclusion de son message, Straiker a exprimé sa reconnaissance envers le Tout-Puissant et adressé une pensée à tous ceux qui aspirent à connaître, eux aussi, la joie de la parentalité.