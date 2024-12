Le ministre de la Justice a condamné le cas de viol suivi du meurtre de M’mah Camara, élève de 6 ans, dont le corps a été retrouvé dans les toilettes de école à Dubreka.

Yaya Kairaba Kaba a promis que les enquêtes seront menées afin d’identifier et de traduire les présumés auteurs devant la justice. “J’ai donné des instructions fermes, car je veux des résultats. Les enquêtes qui ne produisent pas de résultats ne sont que de la poudre jetée aux yeux des gens. Nous sommes dans un monde où personne ne peut tromper personne”, a-t-il martelé.

“Le viol sur mineur suivi de mort constitue la peine la plus sévère dans l’échelle des peines du Code pénal. La rigueur ne fera pas défaut, et j’en fais un point d’honneur personnel”, a assuré Kairaba Kaba, en marge d’une rencontre tenue dans les locaux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le lundi 23 décembre 2024.