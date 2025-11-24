À l’approche de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a réuni les administrateurs territoriaux des régions de Boké et de Kindia. Une rencontre mise à profit pour rappeler les exigences de neutralité et de transparence qui doivent guider l’ensemble du processus électoral.

Dans sa communication, Ibrahima Kalil Condé a souligné l’importance du rôle de ces acteurs sur le terrain :

« Neuf candidats ont été retenus par la Cour suprême. Le ministère de l’Administration du territoire, responsable de l’organisation du scrutin, est venu rappeler aux administrateurs territoriaux leur devoir de neutralité et l’obligation d’assurer un déroulement transparent de cette élection. »

Le ministre a également insisté sur la nécessité d’un traitement strictement équitable de tous les prétendants à la magistrature suprême.

Le colonel Alpha Oumar Cissé, préfet de Fria, a assuré pour sa part que les consignes seraient appliquées sans réserve :

« Lorsque des instructions sont données, nous ne les commentons pas, nous les appliquons. Tous les administrateurs territoriaux doivent s’y conformer. Nous respectons chacun des candidats, qui sont pour nous tous égaux. »