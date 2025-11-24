Depuis sa nomination comme directeur national de la campagne du candidat Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Bah Oury multiplie les interventions médiatiques pour défendre la candidature du chef de l’État. Il justifie cette décision par le risque d’instabilité qui pèse sur la sous-région.

Dans un entretien accordé à Télésud, Bah Oury est revenu sur la décision du général Doumbouya de se présenter à l’élection présidentielle, une démarche qui rompt avec l’engagement pris au lendemain du 5 septembre 2021.

“J’ai échangé personnellement avec le candidat, le président en exercice, le général Mamadi Doumbouya sur cette question pour des raisons dues à leur engagement patriotique. Le 5 septembre 2021, au péril de leur vie, ils ont pris leurs responsabilités, c’était des liesses de joie un peu partout dans le pays”, a-t-il déclaré, estimant que la Guinée a “connu une évolution” depuis cette date.

Le Premier ministre met en avant le bilan du régime pour expliquer cette candidature. “D’abord, le bilan qui est particulièrement élogieux par rapport à tout ce qui a été fait en termes de transformation de la vie économique, de la vie sociale, des réformes majeures qui ont été engagées. Ces réformes ont amené beaucoup de nos compatriotes de manière expresse à solliciter la candidature du président Doumbouya pour les prochaines élections présidentielles”, a-t-il ajouté.

Bah Oury invoque également des facteurs géopolitiques pour défendre le choix du chef de l’État. “La situation régionale comme vous le savez, notre pays, la Guinée, est dans un contexte. En termes de stabilité, nous sommes voisins de pays qui sont dans une situation particulièrement difficile. Et nous ne pouvons pas, au regard de l’impératif d’assurer la stabilité de la Guinée, d’aller dans le sens de la consolidation des réformes qui sont déjà engagées, de faire prévaloir l’engagement personnel du président Doumbouya au lendemain du 5 septembre 2021 pour ne pas prendre en compte la situation globale de la Guinée dans le contexte actuel, pour lui demander, à titre personnel, de reconsidérer sa position au regard des impératifs de stabilité”, a-t-il insisté.

Selon Bah Oury, “ces arguments ont prévalu sur les considérations personnelles et individuelles qu’il avait au lendemain du 5 septembre 2021”.