À Conakry, la soirée du lundi 24 novembre 2025 a été marquée par une rareté d’essence, entraînant la fermeture de plusieurs stations-service, tandis que d’autres étaient prises d’assaut par d’interminables files d’attente. Du rond-point de Lambanyi à Cobaya, en passant par Yattaya Fossedet jusqu’à Foulamadina, de nombreuses pompes étaient à l’arrêt.

Selon les constats, seules deux stations demeuraient opérationnelles dans la zone. Mais elles étaient rapidement saturées, forçant les automobilistes à patienter pendant de longues heures pour espérer se ravitailler.

Parallèlement, des rumeurs insistantes évoquent une flambée du prix du litre de carburant sur le marché noir, où il se négocierait déjà autour de 15 000 francs guinéens, bien au-dessus du tarif officiel.

Cette tension sur l’approvisionnement a entraîné des perturbations de la circulation, notamment sur plusieurs carrefours et axes de la corniche nord. Automobilistes, chauffeurs de taxis-motos et passagers peinent à trouver un moyen de transport dans un contexte de plus en plus tendu.