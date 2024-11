Du colonel Célestin Bilivogui, enlevé le 8 novembre 2023 et dont le corps a été découvert un an plus tard, à l’ancien secrétaire général du ministère des Mines, Sadou Nimaga, kidnappé le 17 octobre 2024, en passant par les activistes du FNDC, Foniké Mengué et Billo Bah, disparus le 9 juillet 2024, de nombreuses personnalités, connues ou anonymes, ont été victimes de kidnapping. Le parti UFR dirigé par Sidya Touré a exprimé son inquiétude face à la récurrence de ce phénomène d’insécurité.

Lors de l’assemblée générale du parti ce samedi 23 novembre 2024, le secrétaire général du conseil national des jeunes de l’UFR, Mouctar Kalissa a pointé du doigt les autorités de la transition. “Le kidnapping est devenu récurrent dans notre pays. Mais nous devons renvoyer la balle au niveau du Général Mamadi Doumbouya de nous dire où sont les compatriotes qui sont en train de disparaître?”, a déclaré Mouctar Kalissa, rappelant les propos du porte-parole du gouvernement qui avait dit qu ‘ “un majeur a le droit de disparaître”.

“Mais réellement est-ce que les Guinéens sont maintenant en sécurité quand ceux-là qui sont censés vous défendre parlent ainsi? C’est le cas de Foniké Mengué et Billo Bah et récemment il y a un commerçant qui a été kidnappé et celui-ci revenait de ses obligations religieuses. Aujourd’hui, fort malheureusement nous avons des hommes armés mais qui sont en train de nous malmener sur le terrain alors qu’ils doivent nous protéger”, a-t-il fustigé.

Pour inverser cette tendance d’insécurité, ce proche de Sidya Touré invite les citoyens à sortir de leur torpeur pour faire face à la réalité. “La balle est dans le camp du peuple et j’en suis sûr que le jour où le peuple prendra ses dispositions, il sortira vainqueur parce que ces kidnappings vont s’arrêter. Ils savent où sont les gens kidnappés, ils le savent. Nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans un Etat bien structuré. Il y a la police, la gendarmerie, l’Interpol, il y a tous les services de sécurité qui sont réunis et qui sont censés mener des enquêtes. Il y a un procureur de la république, des magistrats. Mais réellement où nous en sommes ? C’est cette question que l’on se pose. Mais je dirai aux Guinéens de combattre la peur en eux. Osons et allons au bout de nos efforts pour vaincre la peur”, a-t-il lancé.