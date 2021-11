C’est suite à une découverte surprenante que le CNRD aurait sommé les responsables des finances publiques de déposer leurs documents de voyage à compter de ce mercredi 24 novembre 2021. Selon nos confrères de Guineenews.org, certains DAF et Directeurs des EPA auraient des comptes bancaires crédités de plusieurs milliards de francs guinéens.

« Les gels des comptes domiciliés dans les banques primaires des DAF et autres ont abouti à des découvertes surprenantes. Le Directeur d’un EPA aurait un solde créditeur de 37 milliards de francs guinéens sur un compte à son nom, tandis que le DAF d’une haute juridiction aurait 15 milliards sur son compte », affirment le média cité plus haut.

La mesure concerne entre autres, les Directeurs des départements des affaires administratives et financières des ministères et des institutions publiques, les directeurs des régies financières de l’Etat et les directeurs des Etablissements publics administratif (EPA). Les CNRD intime les concernés à rendre tous les types de passeports à la leur disposition dès ce mercredi 24 novembre 2021.

2SOW

.