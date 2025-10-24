À un peu plus de deux mois du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre prochain, la tension commence déjà à monter autour du processus électoral. L’avocat et candidat à la magistrature suprême, Me Thierno Souleymane Baldé, affirme que plusieurs de ses représentants ont été retenus illégalement alors qu’ils accomplissaient des démarches administratives liées au parrainage de sa candidature.

Selon lui, l’incident se serait produit dans certaines délégations spéciales, notamment du côté de Kaliah, dans la préfecture de Forécariah, où ses émissaires auraient fait face à une hostilité inattendue.

« Nous avons envoyé nos représentants pour déposer des courriers conformément au code électoral. Mais dans certaines délégations, non seulement ils ont refusé de recevoir les documents, mais ils ont également retenu nos représentants pendant plusieurs heures », a-t-il déclaré.

L’avocat assure avoir été alerté durant la détention de ses collaborateurs.

« On m’a appelé pour me dire qu’ils menaçaient de les déférer à la police », rapporte-t-il.

Face à cette situation, Me Baldé affirme avoir intervenu personnellement.

« Je leur ai expliqué qu’ils n’avaient commis aucun acte répréhensible. Nous ne faisons qu’exécuter le travail que le code électoral nous autorise à accomplir », précise-t-il, ajoutant qu’après plusieurs heures de tension, ses représentants ont finalement été relâchés.

Pour le candidat, cet incident illustre un climat d’entrave inquiétant à l’approche du scrutin.

« Ces élections vont être très, très, très difficiles, parce qu’on ne nous laisse pas faire notre travail correctement. Comment espérer des élections libres et crédibles quand même le dépôt d’un simple courrier devient un problème ? », s’interroge-t-il.

Afin d’éviter de nouveaux incidents, Me Baldé affirme avoir saisi le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

« Nous avons adressé une lettre pour demander que les présidents des délégations spéciales soient informés que ceux qui viennent vers eux ne font que leur travail. Ils ne doivent ni les retenir, ni les menacer, ni les faire arrêter », insiste-t-il.

S’il se dit déterminé à poursuivre sa campagne, le candidat indépendant n’exclut pas de recourir à la justice. « Si cela persiste, je ferai valoir mes droits devant les juridictions compétentes. C’est aussi simple que cela », a averti Me Thierno Souleymane Baldé.