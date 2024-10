Aux côtés d’indépendantistes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Kanaky, de la Réunion, de Corse, et d’autres, le président de l’ONG Urgences Panafricanistes a pris la parole en marge d’une conférence axée sur “les conséquences du colonialisme français”.

L’activiste connu pour ses joutes verbales contre l’Occident n’a pas dérogé à ses habitudes. “Nos peuples sont asphyxiés, écrasés, humiliés par des siècles de domination. Mon émotion est immense de me retrouver ici, entouré de frères et sœurs de notre peuple, déterminés à faire entendre notre voix”, a-t-déclaré, avant de revenir sur son arrestation à Paris qui, selon lui, n’est rien d’autre qu’une tentative de le faire taire.

« Cette élite, qui prétend défendre les droits de l’homme, refuse de les appliquer chez elle, où elle considère nos territoires comme ses prébendes naturelles. Ils nous voient comme du bétail, des biens meubles à exploiter, mais nous sommes bien plus que cela. Leur arrogance ne peut plus durer. Nous sommes fatigués de cette brutalité coloniale qui étouffe notre dignité et notre liberté. Nous devons nous unir pour revendiquer notre droit à l’autodétermination. Chaque peuple mérite de jouir de son territoire, de décider de son avenir, loin des ingérences coloniales”, a-t-il précisé.

Poursuivant, l’activiste Kema Seba a mis en garde la France. “Le président Emmanuel Macron a sous-estimé notre détermination. À une époque où notre génération se lève, il n’y a pas de retour en arrière. Nous sommes les héritiers des luttes de nos ancêtres, et ce qu’ils ont commencé, nous allons le terminer. En l’honneur de ceux qui se sont battus, nous exigeons notre liberté et notre dignité”, a-t-il prévenu.