Après le référendum constitutionnel du dimanche 21 septembre 2025, les autorités guinéennes se préparent à restaurer l’ordre constitutionnel.

Au lendemain de la publication des résultats provisoires par la Direction générale des élections (DGE), qui placent largement en tête le camp du Oui, le Premier ministre Bah Oury a annoncé que les autres élections seraient bientôt programmées.

Lors d’un point de presse ce mercredi 24 septembre 2025, à la Primature, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté du général Mamadi Doumbouya de rétablir l’ordre constitutionnel. “Comme vous le savez, le Président de la République avait déjà indiqué, dès le début de l’année, que l’année 2025 serait une année électorale”, a déclaré Bah Oury.

Le Premier ministre a rappelé que l’adoption d’une nouvelle constitution représente une étape essentielle avant la poursuite des autres phases de la transition.

Suite au scrutin de dimanche, le chef du gouvernement a réitéré la détermination du gouvernement à organiser les élections suivantes dans les plus brefs délais.

“Le référendum constitutionnel est une consultation du peuple de Guinée. Nous venons de franchir cette étape, donc les élections seront programmées pour cette année”, a-t-il conclu.