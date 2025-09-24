Trois jours après le scrutin référendaire constitutionnel du 21 septembre 2025, les missions d’observation de l’Union africaine (UA) et de la CEDEAO ont livré leur appréciation sur le déroulement du vote.

Forte de 50 experts, répartis équitablement entre les deux organisations, la délégation affirme avoir couvert l’ensemble des huit régions administratives du pays et visité 389 bureaux de vote.

“Les Missions ont noté que le processus s’est bien déroulé, le personnel électoral et les OGE ont rempli leurs missions convenablement ainsi que les observateurs nationaux et internationaux”, souligne leur communiqué conjoint.

Au-delà de ce constat, les observateurs exhortent la communauté internationale à poursuivre son soutien aux “efforts des autorités de la Transition, en vue de la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité, ainsi que pour le parachèvement de la transition par l’organisation d’élections libres, inclusives et transparentes qui vont consacrer le retour du pays à l’ordre constitutionnel et pour qu’il retrouve sa place au sein de la grande famille africaine de la CEDEAO et de l’UA.”

Un ton qui tranche avec les dénonciations d’irrégularités formulées par les Forces vives de Guinée.