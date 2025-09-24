La Direction Générale des Élections (DGE) poursuit la diffusion des résultats provisoires du référendum du 21 septembre dernier. Après les résultats obtenus dans les huit régions de la Guinée, le camp du « Oui » semble nettement en tête dans plusieurs représentations diplomatiques à l’étranger, notamment en Afrique et en Europe.

Les résultats montrent que dans les principales représentations diplomatiques, le « Oui » s’impose largement face au « Non ». Cela est visible particulièrement dans des pays tels que les États-Unis, l’Italie, l’Afrique du Sud, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Ghana et la Sierra Leone.

États-Unis

Dans les 24 bureaux de vote des États-Unis, 2 145 électeurs se sont exprimés sur un total de 9 083 inscrits, soit un taux de participation de 23,61 %. Le « Oui » l’emporte avec 1 555 voix, représentant 75,05 %, tandis que le « Non » obtient 517 voix (24,95 %).

Italie (Région Europe)

En Italie, les résultats ont été enregistrés dans 4 bureaux de vote, avec un total de 958 votants sur 1 276 inscrits, soit un taux de participation de 75,08 %. Parmi les suffrages valides, le « Oui » a obtenu 739 voix (78,70 %), contre 200 voix pour le « Non » (21,30 %).

Afrique du Sud

En Afrique du Sud, les 4 bureaux de vote ont enregistré une participation de 95,62 % (240 votants sur 236 inscrits). Le « Oui » a largement remporté le scrutin avec 191 voix (80,93 %), tandis que le « Non » a obtenu 45 voix (19,07 %).

Angola

En Angola, 17 bureaux de vote ont été ouverts, avec 4 245 votants sur 7 708 inscrits, soit un taux de participation de 55,03 %. Le « Oui » a recueilli 3 481 voix (83,76 %), tandis que le « Non » n’a récolté que 675 voix (16,24 %).

Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, 3 159 électeurs ont participé au scrutin sur un total de 6 871 inscrits, soit un taux de participation de 45,59 %. Parmi les 2 976 suffrages valides, le « Oui » a remporté 2 215 voix (74,43 %), contre 761 voix pour le « Non » (25,57 %).

Ghana

Au Ghana, sur 1 412 inscrits, 1 091 électeurs ont pris part au scrutin, représentant un taux de participation de 76,08 %. Le « Oui » a recueilli 863 voix (81,80 %), contre 192 voix pour le « Non » (18,20 %).

Sierra Leone

Enfin, en Sierra Leone, 1 727 personnes ont voté sur un total de 3 917 inscrits, soit une participation de 43,77 %. Parmi les 1 625 suffrages valides, le « Oui » a obtenu 1 133 voix (69,66 %), tandis que le « Non » a récolté 493 voix (30,34 %).

La Direction Générale des Élections (DGE) poursuit la publication des résultats du référendum, et la tendance semble clairement se dessiner en faveur du « Oui » dans les représentations diplomatiques guinéennes à l’étranger.

Ces résultats, bien que provisoires, mettent en lumière une tendance générale : le « Oui » est majoritaire dans la diaspora, confirmant une large adhésion au projet de constitution soumis au vote.