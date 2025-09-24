Trois jours après le référendum du dimanche 21 septembre 2025, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a rendu public, ce mardi 23 septembre, les résultats provisoires du scrutin.

D’après les informations relayées par le ministre Ibrahima Kalil Condé, le camp du “Oui” a largement remporté le vote, avec 89,38 % des suffrages, tandis que le “Non” a recueilli 10,62 %.

Les résultats montrent un taux de participation de 86,42 %, soit un total de 5.951.807 électeurs. Parmi eux, 205.480 bulletins ont été jugés nuls, tandis que 5.746.327 suffrages ont été valablement exprimés, représentant ainsi 96,55 % des votes. Le “Oui” a obtenu 5.135.951 voix (89,38 %), tandis que le “Non” se retrouve à la traîne avec 610.376 voix (10,62 %).

Ces résultats, bien que provisoires, témoignent d’une adhésion considérable des Guinéens, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, au projet de nouvelle Constitution.

Désormais, tous les regards sont tournés vers la Cour suprême, qui est l’instance compétente pour proclamer les résultats définitifs du scrutin.