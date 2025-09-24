Lors d’un point de presse tenu ce mercredi 24 septembre 2025 à la Primature, le Premier ministre Bah Oury a apporté des précisions sur le financement des élections en Guinée. Revenant sur le récent référendum constitutionnel, il a rappelé que le scrutin avait été entièrement pris en charge par le budget national.

Le chef du gouvernement a insisté sur la volonté des autorités de préserver l’indépendance du pays à travers un financement autonome des consultations électorales.

« La Guinée s’est engagée dans une logique très exigeante d’expression de la souveraineté. Les présentes consultations ont été financées par le budget national. Et nous entendons poursuivre dans cette voie », a-t-il déclaré, avant de préciser : « L’exigence de souveraineté nécessite que nous appliquions une discipline stricte et une forte capacité à mobiliser nos ressources internes. »

Malgré les difficultés rencontrées au cours des quatre dernières années, notamment l’explosion du dépôt de carburant de Kaloum, Bah Oury a salué les résultats économiques obtenus.

« La Guinée a pu afficher des taux de croissance exceptionnels, de l’ordre de 6 à 7 %. Nous nous acheminons vers de nouveaux taux de croissance qui témoigneront de l’élan de renouveau économique de la République», a-t-il souligné avec optimisme.

Dans un contexte de transition marqué par un soutien international limité, le Premier ministre a cité le projet Simandou comme un exemple illustrant cette dynamique positive.

« Nous continuerons sur cette voie avec une détermination renforcée, car nous nous appuyons sur une légitimité sans faille pour transformer en profondeur l’économie de ce pays, répondre aux besoins sociaux et appliquer les règles institutionnelles de manière rigoureuse», a conclu Bah Oury.