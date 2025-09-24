Une nouvelle page s’ouvre au sein de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP). Dans une décision publiée ce mercredi 24 septembre 2025, la Fédération guinéenne de football a annoncé le limogeage de Lucien Guilao à la tête de la LGFP. Désormais, la gestion de l’institution est confiée à Mamady Diomandé, ancien secrétaire général de la même instance.

Nommé à ce poste en août 2022 par le Comité de normalisation qui dirige à l’époque la Fédération guinéenne de football, Lucien Guilao quitte la présidence de la LGFP, «Monsieur Mamady Diomandé est nommé président de la Ligue guinéenne de football professionnel en remplacement de Monsieur Lucien Beindou Guilao », lit-on dans le communiqué de la FGF qui ne mentionne cependant pas les raisons liées à ce changement.

Mamady Diomandé revient à la LGFP

Le nouveau président de la LGFP retrouve une maison qu’il connaît bien, puisqu’il a déjà occupé le poste de secrétaire général de la même instance. Il avait démissionné en juillet 2022 après 6 ans passés au sein de l’institution.

Il prend désormais les rênes de la Ligue pro à un moment où la nouvelle saison (2025-2026) du championnat national de Ligue 1 et de Ligue 2 peine à démarrer.

Son principal défi est de redonner de l’élan au football guinéen en manque de visibilité et d’attractivité ces derniers temps.