Lors de son allocution devant l’Assemblée générale des Nations unies, ce mardi 23 septembre 2025, le Secrétaire général Antonio Guterres a lancé un appel pressant à la communauté internationale. Il a rappelé que la paix, les droits humains et la justice internationale sont plus que jamais menacés, et que l’ONU doit continuer à protéger le monde contre le désordre et les conflits.

Rappelant l’histoire, il a souligné qu’il y a 80 ans, après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants avaient fait un choix déterminant : « préféré la coopération au chaos, le respect du droit à l’arbitraire, et la paix aux conflits. »

Aujourd’hui, ces idéaux sont sévèrement mis à l’épreuve. « Nous vivons une ère de bouleversements dangereux et de souffrances incessantes. Les principes des Nations Unies sont assiégés. Les piliers de la paix et du progrès vacillent sous le poids de l’impunité, des inégalités et de l’indifférence. »

Antonio Guterres a insisté sur l’importance du respect du droit international et de la coopération entre États. « La paix est notre première obligation. Trop souvent, on brandit la Charte lorsqu’elle nous arrange et on la foule aux pieds lorsqu’elle dérange. »

Le Secrétaire général a dénoncé la barbarie qui sévit dans plusieurs régions du monde, notamment au Soudan, en Ukraine et à Gaza, et a appelé à protéger les civils, libérer les otages et rétablir un accès humanitaire complet. « L’impunité est la mère du chaos. Au Soudan, les civils sont massacrés, affamés et réduits au silence, tandis que les femmes et les filles subissent des violences indescriptibles. Il n’y a pas de solution militaire : il faut mettre fin aux soutiens extérieurs à ce bain de sang et protéger les civils. En Ukraine, les violences continuent de tuer, de détruire des infrastructures vitales et de menacer la sécurité mondiale. Il est urgent d’œuvrer à un cessez-le-feu total et à une paix juste et durable, dans le respect de la Charte des Nations unies. À Gaza, l’horreur dure depuis bientôt trois ans. Rien ne justifie les attaques terroristes du Hamas ni la prise d’otages. Mais rien ne peut non plus justifier le châtiment collectif infligé au peuple palestinien et la destruction systématique de Gaza. »

Face à cette crise humanitaire prolongée, Antonio Guterres a insisté sur l’urgence d’agir pour protéger les civils et libérer les otages. « Un cessez-le-feu permanent doit être déclaré immédiatement, tous les otages doivent être libérés et un accès humanitaire complet doit être rétabli sans délai. »

Il a conclu son allocution par un appel à l’action : « Nous devons faire un choix actif, pour réaffirmer la primauté du droit international, pour redonner au multilatéralisme sa place centrale, pour renforcer la justice et les droits humains… Ce sont simplement des questions de vie ou de mort pour des millions de personnes. »