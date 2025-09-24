À quelques semaines de la COP30, la question climatique s’est invitée au cœur de l’Assemblée générale des Nations unies. Ce mardi 23 septembre 2025, Antonio Guterres et Donald Trump ont livré deux lectures diamétralement opposées du réchauffement climatique, reflétant une fracture idéologique qui dépasse largement l’enceinte onusienne.

Pour le secrétaire général de l’ONU, l’urgence ne fait plus débat. Antonio Guterres a lancé un appel solennel à la communauté internationale, insistant sur le caractère inéluctable de la transition énergétique. « La crise climatique s’accélère, mais les solutions arrivent elles aussi rapidement. L’énergie propre n’est plus une promesse lointaine. Elle est là. Aucun gouvernement, aucune industrie, aucun intérêt particulier ne peut arrêter sa progression », a-t-il affirmé.

Déplorant que « les subventions publiques aillent neuf fois plus aux combustibles fossiles qu’aux énergies propres », il a exhorté les États à opter sans délai pour la justice climatique, « une obligation, pas une option».

Face à cette vision mobilisatrice, Donald Trump a choisi la confrontation. L’ancien président américain, fidèle à son scepticisme historique, a rejeté en bloc les avertissements climatiques de l’ONU. « En 1982, on nous disait que le changement climatique allait causer une catastrophe mondiale irréversible, comme une apocalypse nucléaire. Et qu’est-ce qui s’est passé ? Rien. […] C’est la plus grande escroquerie de l’histoire de l’humanité », a-t-il déclaré.

Défenseur assumé des énergies fossiles, Trump a fustigé les éoliennes qui « détruisent le paysage » et dénoncé les politiques écologiques, qu’il juge ruineuses : « Je vous conseille de vous éloigner de cette supercherie écologique. Sinon, vous allez faire faillite.»

Là où Guterres perçoit dans les énergies renouvelables une chance économique et une nécessité pour l’avenir de la planète, Trump y voit une menace pour la prospérité. Deux discours irréconciliables qui annoncent un bras de fer politique et idéologique à l’approche de la COP30.