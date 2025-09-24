Interrogé ce mercredi 24 septembre 2025 sur une éventuelle démission de son équipe à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution, le Premier ministre Bah Oury a affirmé qu’aucun article n’impose un tel retrait. Il insiste sur la primauté de la stabilité institutionnelle et rappelle que d’éventuels changements relèvent du seul pouvoir discrétionnaire du président de la République.

“Vous savez, à partir du moment où on adopte la constitution, il faut se conformer aux principes édictés par cette constitution qui devra être promulguée le plus rapidement possible après un passage de 72 heures au niveau de la Cour suprême. Et en aucun article de cette présente constitution, il n’est dit que le gouvernement doit démissionner. Ce n’est pas une modification constitutionnelle, c’est un référendum constitutionnel pour l’adoption d’une nouvelle constitution pour la République de Guinée.

Je sais que beaucoup, ou certains, si je dis beaucoup ce serait un peu exagéré de ma part, je crois que certains voudraient qu’il y ait des changements perpétuels. Mais nous recherchons la stabilité, la stabilité, la stabilité. Et cette stabilité doit être adossée par le respect scrupuleux des règles démocratiques, des règles constitutionnelles et dans une vision très ouverte et constructive du présent et du futur.

Les questions éternelles de changement de poste, changement de poste, je pense qu’il faut que nous revisitions les paradigmes pour se rendre compte que le principe de la stabilité dans une logique de cohérence absolue est l’axe majeur de l’action publique que nous entendons mener. Je ne dis pas qu’il n’y aura pas à un moment donné des changements, c’est tout à fait nécessaire, mais ce sera lorsque le moment sera là et en fonction du pouvoir discrétionnaire du Président de la République”.