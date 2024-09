Dans un contexte où l’éventualité d’une candidature du général Mamadi Doumbouya cristallise les débats, deux artistes guinéens de renom ont décidé de s’exprimer. Le week-end dernier, lors d’une prestation dans un restaurant de Conakry, Azaya et Petit Kandia ont profité de l’occasion pour adresser un message clair au président de la transition.

Reconnu pour son influence et son engagement social, Mamady Kamissoko, alias Azaya, compositeur du tube “La Guinée est un paradis”, a choisi de s’adresser directement au président de la transition durant son spectacle. Dans une déclaration empreinte de gravité, il a lancé un avertissement à Mamadi Doumbouya.

«Dites à Mamadi Doumbouya de faire attention. Il doit veiller sur lui-même, sur le peuple, et être prudent, surtout en cette période critique. Ceux qui l’entourent ne sont pas tous ses amis, certains sont là uniquement pour le détourner de ses objectifs. Fakoky (chef en langue malinké, ndlr), sois extrêmement prudent. »

Azaya, habitué à chanter pour l’unité et la prospérité de la Guinée, a adopté cette fois un ton plus ferme, exhortant Doumbouya à redoubler de vigilance face aux opportunistes qui pourraient compromettre la transition guinéenne.

De son côté, Sory Kandia Kouyaté, alias Petit Kandia, homonyme du légendaire griot Sory Kandia Kouyaté, a également exprimé ses inquiétudes quant à l’entourage politique du président. Petit Kandia a mis en garde Doumbouya contre les profiteurs.

« Beaucoup de gens autour de lui ne sont là que pour profiter. Il y a des menteurs, des voleurs et des profiteurs. Certains ont déjà été chefs, mais ne le sont plus ; d’autres ont été riches, mais ont tout perdu. Quand on est en Guinée, il faut se méfier de tout et de tout le monde. Il doit écouter les conseils sincères et faire attention aux pièges qui se tendent à chaque coin. Si moi, je crois en toi, je resterai à tes côtés tant que tu es sur la bonne voie.»

Alors que de nombreux artistes chantent les louanges du général Doumbouya, les avertissements d’Azaya et de Petit Kandia traduisent une certaine inquiétude. Le message est clair : Mamadi Doumbouya doit rester vigilant face aux pressions extérieures et aux influences néfastes qui pourraient nuire à ses objectifs de réforme, notamment en ce qui concerne une éventuelle candidature présidentielle.