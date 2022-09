La Cédéao suspend toute assistance et transaction financière en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CEDEAO. Elle a en outre invité les autres institutions internationales à considérer cette décision tout en apportant leurs soutiens au pays, dirigé par le CNRD. Cette sanction est intervenue au terme du sommet extraordinaire tenu par les chefs d’Etat à New York, lors de l’Assemblée générale de l’ONU.

«Je pense que tout ça sera calmé et qu’on puisse parler pour travailler ensemble, parce que l’objectif n’est pas de trouver un vainqueur, mais de mettre en œuvre le programme du colonel Mamadi Doumbouya. Nous n’allons pas accepter que quelqu’un nous distraie de cela. On ne peut pas nous distraire. Nous serons patients et compréhensifs pour que le programme du président soit mené à bien. Parce qu’au bout du compte c’est à lui que le peuple demandera des comptes. Il fait déjà bien son travail. Donc, on ne peut pas se laisser distraire», a laissé entendre le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, en séjour à New York.

Il dit aussi : «Je pense qu’il faut qu’on parle afin qu’on trouve un terrain d’entente qui favorise la Guinée (…)»