Venus des 12 sous-préfectures ainsi que la commune urbaine, des jeunes se disent prêts à accompagner Alpha Condé, qui vient d’être investi par son parti pour la présidentielle du 18 octobre prochain.



La cérémonie a mobilisé ce lundi 24 août, plusieurs responsables administratifs ainsi que des organisations de la société civile.



Dans son discours, le secrétaire général adjoint de la jeunesse de Siguiri a fait savoir que l’objectif de ce soutien, c’est d’amener le président Alpha Condé à achever les « travaux » engagés dans la ville, notamment le bitumage des différentes voiries.



« Depuis plusieurs semaines, notre préfecture reste mouvementée par les réclamations des jeunes liées à l’achèvement des projets initiés par le président de la République. Ce cri de cœur des citoyens qui n’est pas politique a été entendu et compris. Ces projets pour la plupart ont été redémarrés et sont en cours d’achèvement et dans la foulée 15 kilomètres de bitume ont été donnés à la ville de Siguiri« , a déclaré le porte-parole des jeunes.



Par ailleurs, ces jeunes prônent la paix et soutiennent la candidature d’Alpha Condé pour un troisième mandat.





Billy Nankouman Keita

