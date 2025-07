En marge de la cérémonie d’ouverture de l’atelier national de validation du Rapport Pays sur les systèmes alimentaires en Guinée, ce mardi 23 juillet, le Premier ministre Bah Oury a réaffirmé l’engagement des autorités à intensifier la lutte contre la malnutrition. Il a souligné la volonté de son gouvernement de s’inscrire résolument dans cette dynamique.

S’adressant aux représentants du Programme alimentaire mondial (PAM), de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Bah Oury a mis en avant l’importance d’une transformation durable des systèmes alimentaires, indispensable, selon lui, à la souveraineté alimentaire, au renforcement du capital humain et à la consolidation de la résilience économique du pays.

« La nutrition est un levier fondamental du développement humain », a-t-il déclaré, insistant sur les effets dévastateurs de la malnutrition, notamment chez les enfants. « Un enfant mal nourri porte un handicap invisible mais irréversible », a-t-il alerté.

Dans cette logique, le chef du gouvernement a affirmé que désormais, « nutrition et vaccination doivent aller de pair dans nos politiques publiques », appelant à une structuration plus cohérente des actions et à une coordination intersectorielle renforcée.

Pour pérenniser cette lutte, Bah Oury a annoncé la création imminente d’un comité ministériel rattaché à la Primature. Celui-ci aura pour mission de travailler au développement d’un capital humain durable en fédérant les efforts des ministères concernés.