Autrefois l’un des cadres les plus aimés des militants de l’UFDG, Ousmane Gaoual Diallo est tombé en disgrâce après s’être rapproché de la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya. Son attitude lui a valu l’exclusion en juin 2022. Pourtant, l’actuel ministre et porte-parole du gouvernement ne s’avoue pas vaincu. Il compte sur ses soutiens du Cercle des Amis de Gaoual (CERAG) pour détrôner Cellou Dalein Diallo et conquérir le leadership de l’UFDG. Aura-t-il les moyens de ses ambitions?

Ousmane Gaoual a commencé son engagement politique au sein du Parti Guinéen du Progrès (PGP) avant de rejoindre, en 2005, l’UFDG de Cellou Dalein Diallo. Il se fait remarquer à partir de 2010 et est élu député uninominal de Gaoual en 2013.

En août 2015, le député Ousmane Gaoual Diallo est poursuivi pour “coups et blessures volontaires, injures publiques, violences et voies de fait et diffamation” sur Mamadou Diouldé Diallo, PDG de la société Tané Corporation, bénéficiaire d’un contrat de vente de véhicules à l’Assemblée nationale. Bien que son immunité parlementaire n’ait pas été levée, Gaoual est écroué à la Maison centrale de Conakry. À l’issue du procès, il est condamné à 18 mois de prison avec sursis, ce qui lui vaut le surnom “Gorko Soussaï” (un homme doit être audacieux en français). Sa popularité explose au sein du parti.

Au lendemain de la présidentielle de 2020, Ousmane Gaoual, Cellou Baldé, Chérif Bah et Abdoulaye Bah, tous responsables de l’UFDG, sont accusés de “fabrication, acquisition, stockage, détention, usage d’armes légères et de guerre, et détention de munitions” et emprisonnés à la Maison centrale de Conakry. Après plusieurs mois de détention, les trois premiers écrivent une lettre sollicitant de l’UFDG de négocier avec le régime d’Alpha Condé pour obtenir leur libération. Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo se refuse à une telle démarche. Finalement, ils ne sortent de prison que le 16 juillet 2021.

Il semble qu’après leur sortie, les deux autres signataires de la lettre ont repris leurs activités au sein de l’UFDG, alors que Gaoual l’aurait refusé. C’est dans ce contexte qu’il a été reçu par le nouvel homme fort du pays sans l’aval de son parti au lendemain de la prise du pouvoir, le 5 septembre 2021. À la composition du gouvernement, il est nommé ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat et porte-parole du gouvernement. Cela lui vaut une exclusion du parti le 1er juin 2022.

Contexte de l’exclusion

“Depuis sa libération de prison le 16 juillet 2021, Monsieur Ousmane Gaoual Diallo, membre du Conseil Politique et Coordonnateur de la Cellule de Communication de l’UFDG, n’a participé à aucune activité du Parti sans fournir d’explication. Monsieur Ousmane Gaoual Diallo a été nommé Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire et porte-parole du Gouvernement sans autorisation ni information préalables du Parti. Depuis, il mène une campagne de dénigrement contre les responsables du Parti et réalise des actions susceptibles de déstabiliser l’UFDG. Il critique dans la presse les positions et les décisions du Parti, qu’il s’efforce de tourner en dérision. Par ses actes, propos et comportements, Monsieur Ousmane Gaoual viole délibérément les Statuts du Parti, notamment ses articles 10, 11, 12 et 13, ainsi que son Règlement Intérieur, notamment ses articles 48, 49, 50 et 51. Prenant acte de la décision du Conseil Politique du 1er juin 2022, Monsieur Ousmane Gaoual Diallo est exclu de l’UFDG”, indique la décision d’exclusion.

À partir de cette exclusion, la popularité du désormais ex-directeur de la communication de l’UFDG a fortement chuté aux yeux de l’opinion. Toutefois, le ministre Gaoual ne s’avoue pas vaincu. Il compte sur ses soutiens du Cercle des Amis de Gaoual (CERAG) pour conquérir le leadership du parti. C’est dans ce sillage que lui et 900 autres de ses adeptes ont signé une lettre d’exclusion de Cellou Dalein Diallo, que bon nombre d’analystes considèrent comme de la comédie. Ils estiment que le porte-parole du gouvernement chercherait ainsi à exister sur la scène politique, sachant lui-même qu’il n’a pas le poids de faire face à Cellou Dalein Diallo.

Ambition compromise ?

Ousmane Gaoual peut-il réussir là où Bah Oury, qui se réclamait fondateur du parti, avait échoué ? Rien n’est moins sûr. Pour rappel, suite à des tensions mortelles entre lui et Cellou Dalein Diallo, l’ancien vice-président de l’UFDG avait été exclu du parti le 4 février 2016. Après plus d’un an de procédure judiciaire, le Tribunal de Dixinn avait annulé l’exclusion de Bah Oury, mais celui-ci n’a jamais pu réintégrer le parti.

À l’époque, Ousmane Gaoual avait fait une sortie dans laquelle il demandait à l’ancien vice-président de tourner la page UFDG. “Il y a longtemps que dans notre pays, on a aboli le mariage forcé, donc nous avons divorcé avec Bah Oury. Peu importe ce qu’on lui fera, on va dire qu’il a gagné et après. J’espère qu’il viendra ici avec les militaires pour l’installer à son poste de vice-président de l’UFDG ou lorsqu’on va être convoqué, c’est lui qui va répondre, cela n’a aucune importance. Monsieur Bah Oury n’a rien à faire, s’il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes, il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais continuer à dire, je suis votre président, être président ou vice-président de l’UFDG, cela dépend des militants. S’il avait des militants, cette question ne se poserait pas, il serait parti avec ses militants, mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas.”

En juillet 2017, sans aucune possibilié de réintégrer le parti, Bah Oury finit par tourner la page UFDG. “J’ai pris acte du rejet de la main tendue que j’avais maintes fois proposée à Cellou Dalein Diallo pour trouver les voies et moyens d’une sortie de crise pour sauvegarder l’unité de l’UFDG que nous avions créée il y a 30 ans et où je l’ai accueilli en 2007,” avait-il écrit sur Twitter.

En se basant sur le scénario Bah Oury, on peut déduire que l’ambition de l’actuel ministre porte-parole du gouvernement de conquérir l’UFDG est compromise voire impossible. “Un homme averti en vaut deux,” dit le proverbe.

Perspectives pour l’UFDG

L’UFDG devra naviguer prudemment dans les eaux tumultueuses de cette transition, en maintenant son unité et en restant fidèle à ses idéaux démocratiques. Car malgré les critiques, Cellou Dalein Diallo demeure une figure centrale du paysage politique guinéen. Même ses adversaires respectent sa constance et sa popularité au sein de son parti.