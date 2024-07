Malgré un retour au score, la Guinée a subi une défaite amère contre la Nouvelle-Zélande (1-2) lors de son premier match au tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024, ce mercredi à l’Allianz Riviera de Nice. Un revers décevant face à l’adversaire considéré comme le plus abordable du groupe…

Amadou Kalabane Diallo a initié les hostilités, mais ce sont les Guinéens qui ont commencé par se mettre en difficulté avec des erreurs défensives criantes. Comme ce centre de Boxall qui a filé devant le but sans être intercepté et ce tir de Singh, bien placé dans la surface mais qui est passé au-dessus, les alertes se sont multipliées devant le but du Syli.

Soumaïla Sylla, le gardien de Reims, a finalement commis l’irréparable en fauchant Sutton dans la surface. Après recours à la VAR, l’arbitre émirati Adel Al Naqbi a sifflé un penalty sévère, Sutton étant couvert de hors-jeu par quelques millimètres à peine, un détail imperceptible à l’œil nu. Cependant, les hommes de Kaba Diawara ont bénéficié d’une chance inattendue lorsque le tireur adverse, Garbett, a envoyé sa tentative à côté !

Mais le Néo-Zélandais s’est rattrapé rapidement en ouvrant le score après une relance manquée de Soumaïla Sylla (0-1, 25e minute). Dos au mur, le Syli U23 a progressivement monté en puissance et a poussé fort en fin de première période, se heurtant à un Paulsen impérial dans les cages. Le gardien a d’abord réalisé un superbe double arrêt, d’abord du pied puis de la main, face à Diallo, avant de repousser le tir d’Abdoulaye Touré d’une claquette.

Portés par leur élan, les Guinéens, quatrièmes de la dernière CAN U23, ont maintenu la pression après la pause. Aliou Badara Baldé a cru égaliser, mais son but a été refusé pour un hors-jeu litigieux. La délivrance est finalement venue d’Amadou Diawara, l’un des trois joueurs âgés de plus de 23 ans autorisés, qui a égalisé d’une frappe limpide (1-1, 72e).

Alors que l’égalisation promettait un renversement de situation, la défense fébrile du Syli a cédé une nouvelle fois et Waine a redonné l’avantage aux Océaniens dans la foulée (1-2, 76e minute). Logiquement, les Guinéens ont redoublé d’efforts en attaque, mais se sont heurtés à un Paulsen en état de grâce, auteur d’un impressionnant double arrêt sur une tentative d’Algassime Bah. Malgré leur assaut continu, Sylla a dû intervenir pour éviter un troisième but, mais cela n’a pas suffi à éviter une défaite qui contraint la Guinée à un exploit samedi contre la France et mardi contre les États-Unis…

