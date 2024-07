La Guinée se prépare à affronter la Nouvelle-Zélande pour son premier match aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les fans de l’équipe guinéenne auront la chance de suivre le match du Syli Olympique en direct sur la RTG.

Les Jeux Olympiques 2024 débutent mercredi avec une série de huit matchs. Dans le groupe A, la France rencontrera les États-Unis tandis que la Guinée sera opposée à la Nouvelle-Zélande.

Le coup d’envoi est prévu à 15h GMT au Stade de Nice, Allianz Riviera, qui peut accueillir jusqu’à 35 596 spectateurs. En France, le match sera diffusé sur France TV et Eurosport 5, ainsi que sur TV5MONDE Afrique, accessible dans 45 pays d’Afrique subsaharienne, y compris en Guinée. Les images seront également disponibles sur le site afrique.tv5monde.com et via l’application mobile “TV5MONDE Afrique”. La Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG) diffusera également la rencontre en direct, selon la Fédération Guinéenne de Football.