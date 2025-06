L’enlèvement de Me Mohamed Traoré, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée, continue de susciter une vague d’indignation au-delà des frontières du pays. Dans un communiqué rendu public, l’ONG Human Rights Watch (HRW) appelle les autorités guinéennes à diligenter “une enquête dans les meilleurs délais , crédible et impartiale” sur cette affaire.

Selon les informations recueillies par l’organisation de défense des droits humains, au moins six hommes lourdement armés ont fait irruption dans le domicile de Me Traoré dans la nuit du 20 au 21 juin 2025. Ils l’auraient brutalement agressé, ainsi que sa fille, avant de le contraindre à monter dans un véhicule qui l’a conduit à Bangouyah, à quelque 170 kilomètres de Conakry.

L’ONG estime que cet enlèvement est directement lié aux prises de position critiques de l’avocat vis-à-vis de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d’État de septembre 2021.

« L’enlèvement et l’agression de Mohamed Traoré s’inscrivent dans une série d’attaques menées par les forces de sécurité gouvernementales contre des détracteurs de la junte, des dissidents et des opposants politiques », dénonce Human Rights Watch.

Face à la gravité des faits, l’organisation appelle les autorités à « mener dans les meilleurs délais une enquête crédible et impartiale sur l’enlèvement et la torture de Mohamed Traoré ». Elle les exhorte également à « dénoncer publiquement les abus commis à l’encontre des détracteurs et des opposants, et à veiller à ce que leurs auteurs soient traduits en justice ».

En réaction à cet enlèvement, le Barreau de Guinée a annoncé une série de mesures fortes : boycott de toutes les audiences pendant deux semaines et retrait de ses représentants des institutions de transition mises en place par la junte.

De son côté, le procureur général Fallou Doumbouya a affirmé, dans un communiqué, avoir agi dès qu’il a été informé des faits. Il déclare avoir instruit, le jour même, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn — juridiction territorialement compétente — d’ouvrir une enquête approfondie.

L’affaire continue d’alimenter les débats dans un contexte politique déjà tendu, où les droits et libertés des acteurs critiques envers le régime semblent de plus en plus menacés.