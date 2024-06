A la suite de sa saisine par le Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’alphabétisation, le parquet du Tribunal de première instance de Kaloum a instruit la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) à l’effet d’enquêter sur le système de fraudes mis en place lors des examens par des “individus agissant en bandes organisées sur le réseau social WhatsApp”.

Dans son communiqué, le parquet a indiqué que de tels agissements constituent une violation des dispositions du Code pénal ainsi que la loi L037 portant sur la Cybersécurité et protection des données à caractère personnel.

“Déjà plusieurs personnes ont été arrêtées” pour leur implication présumée dans l’organisation de la fraude, a-t-il affirmé. “Les Officiers enquêteurs sont à pied d’œuvre pour identifier et interpeller d’autres auteurs, coauteurs ou complices des infractions de fraude aux examens et de corruption. Des témoignages concordants et d’autres indices de preuve sont en cours d’analyse par les enquêteurs pour une réponse vigoureuse”, a souligné le parquet, ajoutant que “toutes les dispositions nécessaires” sont prises pour arrêter les personnes impliquées dans cette forme de fraude”.