Une affaire de kidnapping bouleverse depuis samedi 22 juin 2024 le quartier Tombolia. Onze enfants mineurs ont été enlevés par des jeunes mécaniciens, semant l’inquiétude et la colère parmi les habitants.

Mamata Keita, communément appelée “Tata”, l’une des victimes, témoigne de la disparition inquiétante de son petit-fils et dénonce le “laxisme” de la Brigade anticriminalité (BAC 3) dans la commune de Tombolia.

Selon les témoignages, l’un des apprentis mécaniciens du quartier nommé Moussa aurait instruit les enfants de voler de l’argent à leurs parents pour financer une prétendue “opération de voyage”. Ils sont introuvables depuis samedi 22 juin 2024.

Mamata Keita, dont le petit-fils de 14 ans, Cheik Ahmed Sylla, fait partie des enfants disparus, témoigne : “Ce sont nos enfants qui ont été kidnappés par un des apprentis de ce garage. Mon petit-fils m’a volé mon coffre-fort et mon téléphone avant de disparaître. Nous n’avons aucune nouvelle depuis samedi.”

Face à cette situation dramatique, les parents des enfants disparus se sont d’abord tournés vers la BAC 3 de Tombolia. Mamata Keita rapporte avec amertume la réaction des agents trouvés sur place : «La seule chose que les agents trouvent à nous dire est que ce n’est pas leur problème.» Le même désarroi s’est fait sentir à la Brigade de recherches de Kipé où les parents n’ont reçu aucune aide concrète.

Dans leur désespoir, les parents ont réussi à appréhender trois des jeunes mécaniciens impliqués. Cependant, l’intervention des agents de la BAC de Tombolia a conduit à la libération des suspects, exacerbant encore la frustration des familles.

Cette affaire met en lumière les graves manquements des autorités locales face à une situation d’urgence impliquant des enfants. Les familles appellent à une mobilisation générale pour retrouver les enfants disparus et obtenir justice. Les citoyens espèrent que cette mobilisation permettra de retrouver rapidement les enfants sains et saufs et d’éclaircir les zones d’ombre dans cette affaire.