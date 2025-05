Deux semaines après la tornade qui a dévasté la ville de Fria, dans la région de Boké, une délégation conduite par le Premier ministre Bah Oury s’est rendue auprès des populations sinistrées pour leur exprimer le soutien du gouvernement.

La tornade, qui s’est déclarée dans la soirée du 11 mai 2025, a affecté les 13 quartiers de la commune urbaine, particulièrement Sabine 1 et 2, Tégué, Tabossi, Aviation, etc. De nombreuses maisons et des édifices publics, dont des écoles, ont été détruits. Sur le plan humain, plusieurs blessés légers ont été recensés, principalement en raison de la chute d’arbres ou de branches arrachées par les vents violents, notamment dans les quartiers de Tégué.

Accompagné par la ministre des Postes et Télécommunications, Rose Pola Pricemou, Bah Oury a échangé avec les habitants et les responsables administratifs. Le chef du gouvernement a instruit l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes (ANGUCH) de faire l’inventaire des dégâts pour permettre au gouvernement de faire le nécessaire le plus rapidement possible.

Autrefois considérée comme “le petit Paris”, Fria est aujourd’hui une ville sinistrée. “Mais au-delà de la tempête, il est important de venir constater ce qu’est devenu Fria aujourd’hui. Il y a 30 ans, 40 ans, c’était l’une des plus belles villes de la Guinée, avec des infrastructures hospitalières, des aires de jeu. Et c’était pour certains le petit Paris à l’intérieur du territoire national. Mais aujourd’hui, il est regrettable de constater que Fria est sinistrée. D’où la nécessité, et ce que j’ai demandé au préfet, avec ses services déconcentrés, de faire l’inventaire et le diagnostic des problèmes en tous points de vue de la collectivité de Fria et au-delà même de la préfecture de Fria”, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le Premier ministre a déploré que Fria ne bénéficie pas du Fonds de développement économique local (FODEL), destiné à promouvoir le développement des collectivités locales situées sur les sites d’exploitation minière ou dans les localités voisines, et à soutenir la réalisation des infrastructures de base, des activités génératrices d’emplois et de revenus, ainsi que d’autres activités de développement prévues dans les plans de développement local des collectivités concernées.

“J’ai été particulièrement étonné de constater que, malgré que Fria abrite la première usine de transformation d’alumine du pays, et même de l’Afrique, Fria ne bénéficie pas du FODEL. Ce sont des situations qui méritent d’être explorées pour rétablir une certaine forme d’équité, pour que les populations ne se sentent pas délaissées et que la ville ne se sente pas abandonnée”, a laissé entendre le chef du gouvernement.