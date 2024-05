En clôturant sa saison avec 28 buts en 28 matchs de Bundesliga, l’attaquant guinéen Sehrou Guirassy a fait mieux que le français Kylian Mbappé et le norvégien Erling Halland dans la course au soulier d’or européen.

La saison 2023-2024 restera à jamais gravée dans la mémoire de Sehrou Guirassy et de tous les fans de Stuttgart, tant l’attaquant guinéen a été sensationnel.

Deux triplés, cinq doublés et d’un revers de main, il a balayé le record de but sur une saison du VfB Stuttgart qui était détenu jusque-là par Mario Gomez et ses 24 buts en 2008-2009. Mais avant, il s’en est d’abord pris à Robert Lewandowski qui détenait le record du plus grand nombre de buts en Bundesliga après sept journées (11 buts en 2019-2020), Guirassy en a mis 13. Deux fois au cours de la saison, il a été plébiscité joueur du mois.

Comme si tout ceci ne suffisait pas, Sehrou s’est offert la deuxième place du soulier d’or européen cette saison avec ses 28 buts en championnat (en 28 matchs joués). Dans les 5 grands championnats, seul Harry Kane fait mieux (36 buts). Il devance ainsi le français Kylian Mbappé et le norvégien Erling Halland (27 buts chacun).

La route de l’international guinéen vers le prochain Ballon d’Or africain semble dégagée…