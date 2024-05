En son audience publique de ce vendredi 24 mai 2024, le Tribunal de Première Instance de Kaloum, a renvoyé Mamadou Lamarana Guissé DIALLO, Mamoudou SOW, Mamadou Baïlo DIALLO dit «Guidhö Fulbhè», Alpha Abdoulaye DIALLO et Mamadou Baïlo BALDE des fins de la poursuite pour crimes de tentative d’attentat et complot contre la République de Guinée non établis à leur encontre.

Après sa délibération, le Tribunal a ordonné l’acquittement pur et simple de Guidho Fulbhe et cie et renvoyer le Ministère Public à mieux se pourvoir.

À leur grande surprise, Guidho Fulbhe et ses coaccusés se sont vus o “ arbitrairement” retenus dans l’enceinte du Tribunal avant d’être reconduits en prison pour des raisons inconnues. Leurs avocats crient à l’injustice et exigent leur libération sans délai.

« Quelle injustice ? Alors que l’article 546 du Code de Procédure Pénale dispose que :« Est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été relaxé ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. »

Pour le collectif des avocats pour la défense de Guidho Fulbhe et cie, « il est désormais clair que cette affaire n’est plus judiciaire et que Monsieur Mamadou Baïlo DIALLO dit Guidhö Fulbhè et ses coaccusés sont tout simplement victimes d’arrestation et de détention arbitraires. C’est pourquoi, le collectif exige leur remise immédiate en liberté, car, force doit rester à la loi».